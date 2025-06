Predsednica še sme na balkon: prestaja šestletno kazen v hišnem zaporu

Potem ko je začela nekdanja predsednica Argentine Cristina Kirchner v začetku tedna prestajati šestletno kazen v hišnem zaporu zaradi goljufije, je njena soseska v središču Buenos Airesa že ves teden preplavljena z njenimi vnetimi privrženci, ki so prepričani, da gre za sodni konstrukt.

Kirchnerjeva je lahko s privrženci kljub izrečeni kazni še vedno v stikih, saj se jim je že večkrat za kratek čas v stilu Eve Peron, s katero so jo v preteklosti že primerjali – občasno so jo imenovali kar nova Evita –, pokazala z balkona v drugem nadstropju. Z rednim pojavljanjem poskuša mobilizirati svojo politično bazo. Balkon je postal v Argentini središče pogovorov, saj so bila mnenja o tem, ali ga sploh lahko uporablja, različna.

Buenos Aires so zajeli množični protesti. FOTO: Tomas Cuesta/Afp

Po poročanju AFP pogoji njenega pripora namreč vključujejo prepoved »kakršnega koli vedenja, ki bi lahko vznemirjalo mir v soseski«, kar je vzbujalo strah, da bi jo lahko omejili zgolj na bivanje v notranjih prostorih. A je argentinski sodnik v četrtek odločil, da ga lahko nekdanja predsednica še naprej uporablja.

Obsojena zaradi koruptivnega upravljanja

72-letna Kirchnerjeva je bila obsojena zaradi koruptivnega upravljanja med svojim predsedniškim mandatom v obdobju 2007–2015. Prejšnji teden je izgubila še zadnjo pritožbo zoper obsodbo zaradi goljufije, ki najbrž pomeni konec politične kariere ene največjih figur argentinske levice, vodje opozicije proti varčevalni politiki predsednika Javierja Mileija. Poleg obsodbe na hišni zapor, med katerim mora nositi elektronsko sledilno napravo na gležnju, so ji namreč izrekli tudi dosmrtno prepoved opravljanja javnih funkcij.

A očitno še ni vrgla puške v koruzo. Na množičnem shodu solidarnosti v središču Buenos Airesa so v sredo predvajali njeno zvočno sporočilo, v katerem je zagotovila, da se bo levica pobrala po tistem, kar ona in njeni podporniki dojemajo kot politično motiviran primer. »Vrnili se bomo – z več modrosti, enotnosti in moči,« je dejala.

Milei je v četrtek izključil možnost pomilostitve Kirchnerjeve: »Nimam namena narediti česa takega,« je dejal ter v slogu svojega prijatelja Donalda Trumpa dodal, da se mu zdi pomilostitev odvratna.