Predolgo bil na Hrvaškem, v Sloveniji ostal brez dokumentov

Svojo pot nazaj v Nemčijo z dopustovanja na Hrvaškem bo 53-letni Hrvat še dolgo pomnil. Prejšnji četrtek, ko se je vračal iz Hrvaške, ga je na avtocesti BAB AG v Pidingu malo pred Münchnom ustavila obmejna policija in mu odvzela avtomobil. Pot je moral nadaljevati z vlakom, poroča Passau Neue Presse (PNP).



Nemška policija je pojasnila, kaj se je dogajalo. Hrvat je namreč sredi avgusta na letališču Friedrichshafen najel audi A5, s katerim se je odpeljal na dopust na Hrvaško, kjer pa se je zadržal dlje, kot je načrtoval, to pa je pozabil sporočiti podjetju, pri katerem je najel avto. Podjetje je poklicalo policijo, ker njihovo vozilo ni bilo vrnjeno. Brez vinjete Hrvat je nemški policiji pojasnjeval, da je imel težave, zaradi katerih podjetja ni mogel obvestiti, da se bo vrnil kasneje, kot je bilo sprva načrtovano. Njegove težave pa so se nadaljevale tudi ob vračanju, nanje je naletel že v Sloveniji, kjer je ostal brez vozniškega dovoljenja. Odvzela mu ga je slovenska policija, ko so ga ustavili in ugotovili, da za vožnjo čez Slovenijo na vetrobranskem steklu ni imel nameščene vinjete. Kazni ni mogel plačati, ker ni imel denarja, zato mu je policija zadržala vozniško dovoljenje in dokumente o vozilu, še poroča PNP.



Nemška policija pa mu je, ker ni imel vozniškega dovoljenja, dokumentov o vozilu, imel pa je prijavo o kraji vozila, napisala kazen in zasegla audija.