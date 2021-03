Predlog pripravljen: kaj vas čaka, če ne boste imeli zelenega potnega lista o cepljenju

Uspešen le ob podpori vseh držav

Spodbuda za turizem

Evropska komisija bo zakonodajni predlog za uvedbo skupnega potrdila oziroma »digitalnega zelenega potnega lista« o cepljenju proti okužbi z novim koronavirusom predstavila še ta mesec, je danes na twitterju napovedala predsednica komisijeKot je dodala, je cilj predloga uvedba skupnega dokazila na ravni EU o tem, da je neka oseba ali bila cepljena ali je covid 19 prebolela ali pa je bila (če še ni mogla biti cepljena) na testiranju negativna. To dokazilo mora spoštovati pravila glede varnosti ter zasebnosti in zaščite osebnih podatkov. V ločenem tvitu je von der Leynova še pojasnila, da bi moral zeleni potni list predvsem »olajšati življenja Evropejcev« ter »jim postopoma omogočiti varno gibanje v EU ali tujini zaradi dela ali turizma«.Predsednica komisije je o tem sicer danes spregovorila tudi pred evropskimi poslanci iz vrst nemških krščanskih demokratov (CDU), ki jim pripada tudi sama, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se je dokopala do prepisa njenega govora.Ob tem je med drugim pojasnila, da želijo v Bruslju v prihodnjih nekaj mesecih zagotoviti tehnične predpostavke oziroma rešitve za tovrstno potrdilo o cepljenju, in obenem poudarila, da bo lahko zeleni potni list uspešen le ob konkretni podpori vseh držav članic.Izvršni podpredsednik Evropske komisijeje po današnjem neformalnem virtualnem zasedanju ministrov EU za zdravje napovedal, da bo komisija predlog prestavila 17. marca. Predlog, katerega namen je postopno obnoviti svobodo gibanja v EU, bo 25. marca predložen na naslednji vrh sedemindvajseterice, je dejal.Portugalska ministrica za zdravjapa je po videokonferenci v imenu portugalskega predsedstva EU poudarila, da bi digitalni cepilni potni list omogočil vrnitev v normalnost. »Danes bolj kot kdaj koli prej potrebujemo skupen pristop k varnemu gibanju naših državljanov,« je dejala po poročanju portugalske tiskovne agencije Lusa.Vprašanje skupnih potrdil o cepljenju proti okužbi z novim koronavirusom, ki bi služila nezdravstvenim namenom in omogočila odpiranje družb, je sicer razdelilo države članice EU, a podpora se jim vendarle vztrajno krepi. Države z močno razvitim turizmom, na primer Grčija, želijo, da bi potrdilo predvsem olajšalo potovanja in s tem znova spodbudilo turizem. Nekatere druge države, med katerimi naj bi bili Nemčija in Francija, svarijo pred hitenjem in diskriminacijo.V Evropski komisiji medtem že ves čas izpostavljajo, da je treba potrdilo o cepljenju najprej doreči z zdravstvenega vidika, z razpravo o drugih vidikih pa da je treba počakati, saj manjka še nekaj ključnih informacij, kot na primer ni še jasno, ali cepljena oseba prenaša virus. Opozarjajo tudi, da je treba najprej cepiti več ljudi.Voditelji držav članic so na vrhu minuli teden strinjali, da naj bi bil tehnični del priprav na omenjeni potni list zaključen v naslednjih treh mesecih. Cilj je vzpostaviti dokaz o cepljenju na ravni EU, ki ga ne bo mogoče ponarediti. Ta bi lahko bil v obliki berljivega dokumenta s QR kodo, ki bi ga lahko oseba imela vedno pri sebi ali stiskanega na papirju ali shranjenega v pametnem telefonu, podobno kot letalsko ali železniško vozovnico. Predpogoj za to je ustrezna kompatibilnost oziroma povezanost nacionalnih sistemov vseh 27 držav članic.