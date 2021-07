Pred obalo Aljaske potres z magnitudo 8,2

Pred obalo Aljaske so davi po srednjeevropskem času zabeležili potres z magnitudo 8,2, je sporočil ameriški inštitut za geologijo USGS. Izdali so opozorilo pred cunamijem.



Žarišče potresa je bilo 91 kilometrov jugovzhodno od mesta Perryville, je sporočil USGS. Opozorilo pred cunamijem so izdali za jug Aljaske in Aljaški polotok.

