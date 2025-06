Pred njo tega ni ponudil še nihče, zdaj s kolački v obliki šopka osvojila vse (FOTO)

Pravijo, da gre ljubezen skozi želodec, velja pa tudi, da je treba izbranki svojega srca izkazati ljubezen s šopkom rož. Kaj torej storiti? Macey Nemer se je domislila rešitve, ki navdušuje tako tiste, ki obdarujejo, kot obdarjence. Med epidemijo, ko so mnogi podjetniki in gostinci sklonjenih glav jadikovali nad težkimi časi, je razvila idejo, ki ji danes na tekoči račun prinaša velike denarce. Šopka iz kolačkov, kakršnega je izumila, menda pred njo ni ponudil še nihče na svetu, vsaj ne tako dobro kot ona. Zagotovo pa česa podobnega prej niso imeli v Sydneyju v Avstraliji, kjer so nad združitvijo dveh najbolj priljubljenih vrst daril enostavno ponoreli.

Podjetje Baked Bouquet ponuja šest različnih vrst šopkov, ki jih sestavljajo kolački v obliki različnih vrst cvetja. Cvetovi vseh vrst so do popolnosti izdelani tako, da čim bolj spominjajo na resnične rastline. Stranke lahko izberejo velikost šopka in ga po spletu pošljejo obdarovancu za obletnico poroke, rojstni dan ali kako drugo posebno priložnost. Uspeh ustvarjalke kolačkov je toliko bolj izjemen, saj ni izučena pekovka ali slaščičarka. Vsega se je naučila sama. Kupila je nekaj nastavkov za okraševanje kolačkov in začela eksperimentirati z različnimi tehnikami. K dosežku sta jo vodila le njena strast do hrane in ustvarjalna žilica.

»Ker nas je pandemija vse prisilila, da ostanemo doma, sem imela več prostega časa in priložnost, da se posvetim svoji strasti do peke. Nabavila sem nekaj nastavkov za peko, da bi se preizkusila v okraševanju kolačkov, in se zaljubila v ta proces,« je povedala za Mail Online. Kot pravi, je bil projekt tudi terapevtski, saj je preprečil, da bi zapadla v depresijo zaradi epidemije.