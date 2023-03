Pred natanko tremi leti razglasili pandemijo, umrlo skoraj 7 milijonov ljudi

Svetovna zdravstvena organizacija je pred tremi leti razglasila pandemijo covida-19, ki je navkljub odpravam večine omejevalnih ukrepov še vedno ni konec. Od marca 2020 se je glede na podatke WHO z novim koronavirusom potrjeno okužilo približno 760 milijonov ljudi, umrlo jih je okrog 6,8 milijona.

Pandemija covida se nanaša na širjenje nalezljive bolezni, ki jo povzroča virus sars-cov-2. Prve primere slednjega so odkrili na Kitajskem decembra 2019, nakar se je hitro razširil po vsem svetu. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je zaradi tega 30. januarja 2020 bolezen, ki so jo poimenovali covid-19, najprej razglasila za globalno grožnjo javnemu zdravju, 11. marca je sledila razglasitev pandemije.

Pandemija naj bi bila v prehodni fazi

Po triletnem obdobju, ki so ga zlasti v prvih dveh letih zaznamovali strogi ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, WHO poudarja, da pandemije še ni konec - bila naj bi v prehodni fazi - in ohranja s tem povezane izredne razmere.

WHO še vedno opozarja na pomen cepljenja in premalo ustrezno cepljenih, češ da bo novi koronavirus, ki se pojavlja v vedno novih različicah in podrazličicah, v bližnji prihodnosti zagotovo ostal patogen pri ljudeh in živalih.

Doslej je bilo po podatkih organizacije razdeljenih več kot 13 milijard odmerkov cepiva.

WHO ob tem države poziva, naj pripravijo dolgoročne akcijske načrte za preprečevanje, spremljanje in obvladovanje okužb ter ostanejo pozorne tudi po morebitni odpravi izrednih razmer.