Pred Lokrumom 90-milijonska lepotica

Pred obalo dalmatinskih obmorskih biserov in okoliških otočkov se letos ne bodo druga ob drugi gnetle megajahte najbogatejših zemljanov kot minuli dve leti. Deloma ker ruski oligarhi v strahu pred zaplembo svoja razkošna plovila skrivajo, deloma pa, ker so se bogatim ljubiteljem plovbe odprla tudi druga morja, zato letos raje režejo valove okoli Korzike in Sardinije. A ta relativni spokoj Jadranskega morja ima tudi svoj čar in temu se je prepustil David Wilson, prvi mož enega od desetih največjih avtomobilskih podjetij v ZDA, ki se je zasidral pred čudovitim, četudi precej skrivnostnim otočkom Lokrum, ki je ovit v legende o prekletstvu.

Za razkošno jahto je to ena od njenih prvih plovb, zgrajena je bila namreč letos.

Pred dubrovniško obalo, od katere se le dobrega pol kilometra stran iz morja dviguje otoček Lokrum z burno zgodovino, ki je pritegnil tudi hollywoodske veljake, ki so tam snemali Igro prestolov, v teh dneh priteguje poglede 67 metrov dolga trinadstropna lepotica. Na valovih se namreč mirno pozibava megajahta Calex, vredna menda dobrih 85 milijonov evrov, za vzdrževanje katere pa mora Wilson vsako leto odšteti še skoraj 10 milijončkov. A to si ameriški bogataš, čigar premoženje je ocenjeno na okroglo milijardo – po nekaterih ocenah pa še precej več –, pač lahko privošči, ne nazadnje je njegova korporacija Wilson Automotive Group tista, ki na pol ure proda novo toyoto, sciona ali lexusa oziroma več kot 60.000 avtomobilov na leto.

Pod milijarderjevo luksuzno jahto, ki lahko sprejme do 14 gostov, za katere nato skrbi 17-članska posadka, se je podpisalo priznano italijansko podjetje Benetti, ime jahte pa je zloženka imen lastnikovih otrok Camerona in Alexandre.