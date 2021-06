Pred Korčulo straši morski pes

Marca letos je ribič zagledal osemmetrskega morskega psa na Krku. FOTO: FB/Velimir Vrzić

Te dni je na južnodalmatinskem otoku Korčula zavladala precejšnja panika. Uresničile so se namreč najhujše nočne more domačinov in za zdaj še precej redkih turistov, v zalivu Kneže pri mestecu Blato je v sredo kar med kopalce priplaval najbolj nezaželen gost – dvometrski sinji morski pes.Nekoliko zmedena žival se je v plitvini obračala in premetavala na vso moč in jasno je bilo, da si želi čim prej v globoko morje. Kot so pozneje pojasnili morski biologi, ti morski psi ne znajo plavati nazaj, zato bi bilo najbolje, če bi mu kdo pomagal nazaj v globino. Vendar pa med kopalci ni bilo junaka, ki bi si drznil približati mrcini in jo usmeriti nazaj v globino.Sinji morski pes ali modrulj človeku ni povsem nenevaren. Verjetnost, da bi ga napadel, je sicer zelo majhna, a tudi to se dogaja. Vendar pa strokovnjaki zagotavljajo, da živali, ki zrastejo do štirih metrov in tehtajo do 150 kilogramov, prej bežijo od človeka, kot bi ga napadali.Kljub tem zagotovilom pa očividci korčulske sinje pošasti še dolgo ne bodo mogli mirno spati. Prizor, ko se je dvometrska mrcina vrtela v morju in divje mahala z repom, si bodo še dolgo zapomnili. Kot so še pojasnili hrvaški morski biologi, se zelo redko zgodi, da morski pes iz globin pride tako blizu obale. Po navadi priplava za hrano ali da se očisti parazitov, možna razlaga pa je tudi, da se približajo obali v času, ko se razmnožujejo.Korčulski morski pes je že tretji od marca, ki je povzročil veliko vznemirjenje na obali Jadranskega morja. Konec aprila je namreč prav tako modrulj, le da nekoliko manjši, priplaval čisto do obale na otoku Vis, na začetku marca pa je presenečeni ribič le pol metra od svojega ribiškega čolna zagledal ogromnega morskega psa pri Koromačnem na Krku. Meril naj bi kar osem metrov in po zagotovilih strokovnjakov naj bi bil to orjaški kitovec, počasi plavajoči morski pes, ki se prehranjuje s planktonom in je človeku popolnoma nenevaren.