Pred fakulteto za šport brutalni spopad, študentko Kristino odpeljal rešilec (VIDEO)

V ponedeljek zjutraj so se srbski študenti zbrali pred Fakulteto za šport in telesno vzgojo (DIF) v Novem Sadu, da bi preprečili dekanu prekinitev blokade fakultete. Po poročanju portala Nova.rs je policija proti študentom ukrepala z uporabo pendrekov in solzivca.

Po navedbah očividcev je bilo ranjenih več ljudi, med njimi tudi študentka veterine Kristina, ki je izgubila zavest. Reševalci so jo odpeljali v bolnišnico. Na številnih video posnetkih je mogoče videti policiste, kako brutalno napadajo zbrane, ne glede na to, ali gre za študente ali civiliste.

Novinarji tarča policijskega nasilja

Med napadenimi je bil tudi novinar Žarko Bogosavljević, ki je za televizijo N1 izjavil: »Ne izbirajo, tepejo vse po vrsti – tako ženske kot novinarje.«

Dogajanje je v živo spremljala tudi novinarka televizije N1, ki je komentirala, da gre za prizore, »kakršnih ni videla vse od 1. novembra,« kar nakazuje na primerjavo z nekaterimi preteklimi incidenti množičnega nasilja.