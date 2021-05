Precepili populacijo, a spet ustavljajo javno življenje

Prejeli kitajsko cepivo

Na rajskem otoku Sejšeli je koronavirus poskrbel za velike težave. Čeprav so tam cepili več prebivalstva kot večina drugih držav na svetu, pa so se ponovno odločili zapreti šole in odpovedati športne aktivnosti za dva tedna. Razlog: naraščajoče število novih okužb.Ukrepi med ponovnim ustavljanjem javnega življenja vključujejo omejevanje druženja med člani več kot dveh gospodinjstev in zgodnejše zapiranje barov. Ukrepi so podobni tistim med zadnjim zaprtjem konec leta 2020, in to kljub temu, da so na Sejšelih cepili več kot 60 odstotkov prebivalcev, kar naj bi bil minimum za precepljenost.Država v Indijskem oceanu ima nekaj manj kot 100.000 prebivalcev, njeno gospodarstvo pa je odvisno od turizma, zato so takoj, ko je bilo možno, začeli cepiti prebivalstvo s kitajskim cepivom. Donirali so jim ga ZAE. Do aprila je odmerke Sinopharm prejelo 59 odstotkov prebivalcev, preostali so bili cepljeni s cepivom covishield, različico cepiva AstraZenece, narejeno v Indiji. Do danes je skupaj cepljenih 62,2 odstotka prebivalstva, kar Sejšele uvršča na sam vrh, tudi pred Izrael, ki je cepil skoraj 56 odstotkov populacije, poroča Bloomberg.Število aktivnih primerov, ki je bilo 28. aprila 612, je do 3. maja naraslo na 1068, kar je veliko za državo s tako malo prebivalci. Oblasti niso pojasnile, zakaj narašča število okužb kljub precepljenosti, dejali so le, da je možno, da so se prebivalci okoli velike noči preveč sprostili. Pojavljajo pa se domneve, da je za to krivo slabo kitajsko cepivo, saj se je nekaj podobnega zgodilo v Čilu.