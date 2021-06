Prebudila se je po 11 mesecih kome

Sredi lanskega poletja je bila Italijanka v osmem mesecu nosečnosti, ko jo je doletela srčna kap. Njenega otroka so na svet spravili s carskim rezom, 37-letnica pa je obležala v komi.



Dolgo ni bilo jasno, kakšne poškodbe je možganom povzročilo dolgotrajno pomanjkanje kisika, a kot kaže, bo Cristina Rosi lahko povsem okrevala. Zelo počasi, a vendarle. Pred dnevi se je namreč po enajstih mesecih prebudila iz kome, njene svojce je preplavilo neznansko olajšanje. Cristino iz toskanskega Arezza so aprila premestili v avstrijsko kliniko v Innsbruck, kjer so jo vključili v poseben program nevrološke rehabilitacije, družina pa zdaj prek spleta zbira denar za kritje stroškov v dragi ustanovi in nadaljnje terapije. Do zdaj so zbrali že 170.000 evrov, potrebujejo pa jih skupno okoli 300.000.



Deklica Caterina je nekaj časa po prihodu na svet, ki sta ga zaznamovala strah in panika, preživela v inkubatorju, a se je hitro okrepila in se ob velikem zadovoljstvu očeta in babice uspešno razvija in raste iz dneva v dan, vsi njeni domači upajo, da jo bo mamica lahko kmalu vzela v naročje. Ganjeni mož, 42-letni Gabriele Succi, presrečen zaradi priložnosti za nov začetek, ki jo je dobila njegova žena, je medijem zaupal, da je bila Cristinina prva beseda, ko se je prebudila, mama, ki jo je ponovila počasi, trikrat zapovrstjo. Kot pojasnjuje, žena napreduje vsak dan in spet se lahko upravičeno oklepa upanja, da bo zdrava kot nekoč. V nasprotju s prejšnjimi meseci, ki so bili zanj prava muka, pandemija pa je naporne okoliščine le še otežila, se prihodnosti ne boji več.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: