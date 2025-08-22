Prebrala je, da je nekdo osvojil glavni dobitek: Nisem mogla verjeti, da je moj listek

Srečna dobitnica Jokerjevega glavnega dobitka iz Splita je v Zagreb prišla po osvojenih 268.657,81 evra. Skromna ženska je razkrila le, da redno igra Loto 7 in Eurojackpot, ob tem pa še Joker številko – kar se ji je tokrat še kako obrestovalo, navajajo pri Hrvaški loteriji.

Za osvojeni Jackpot je izvedela, ko je na spletnem portalu prebrala novico, da je v igri Joker nekdo osvojil glavni dobitek. Od šoka je svoj listek preverila večkrat, dokler se ni popolnoma prepričala, da je prav njen listek tisti srečni in da je nagrada resnično njena.

Nima še posebnih načrtov

Razburljivo novico je delila le z najbližjimi, ki so jo sprejeli z velikim navdušenjem in številnimi načrti. Dobitnica pravi, da še nima posebnih načrtov, kako bo porabila denar, saj si želi, da se vtisi še malo poležejo. Vsem igralcem sporoča, naj ne izgubijo upanja, naj verjamejo v svoje številke in v srečo, ki jih lahko preseneti takrat, ko to najmanj pričakujejo.

