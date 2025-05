Preboj v trgovinski vojni: ZDA in Kitajska dogovorjeni o 90-dnevnem znižanju carin

Po tednih ostrih besed in napetih pogajanj sta Kitajska in ZDA dosegli dogovor o 90-dnevnem znižanju carin za 115 odstotkov. To je pomemben korak k reševanju trgovinskega spora, ki je v zadnjih mesecih povzročil precejšnje gospodarske motnje in negotovost na globalnih trgih.

Ameriški minister Scott Bessent je po zaključku pogovorov poudaril, da sta obe strani pokazali veliko spoštovanja in željo po uravnoteženi trgovini. Dodal je, da je dogovor prinesel dobre novice za svet. To je prvi resni dogovor po nedavnem ponovnem izbruhu trgovinskega spora, ko je Washington zvišal carine na kitajski uvoz na 145 odstotkov, vključno z dodatnimi 20 odstotki na uvoz, kar naj bi bilo povezano z ukrepi proti nezakonitemu uvozu fentanila. Peking je odgovoril z uvedbo carin v višini 125 odstotkov na ameriške izdelke.

Ostaja vprašanje, ali bosta državi sposobni ohraniti to pozitivno dinamiko.

Dogovor, ki je bil dosežen v Ženevi, vključuje 90-dnevno znižanje carin za 115 odstotkov, kar velja za obe strani. To pomeni, da bosta ZDA in Kitajska v tem obdobju znižali carine na uvoz iz druge države, kar bo olajšalo trgovinske tokove in zmanjšalo stroške za podjetja in potrošnike na obeh straneh.

Zlasti ameriško soliranje je prineslo precej negotovosti gospodarstvu in finančnim trgom. Simbolična fotografija. FOTO: Mavric Pivk

Analitiki menijo, da bi ta dogovor lahko odprl prostor za dolgoročni kompromis. Finančni trgi so že pozitivno reagirali na to novico, kar kaže na optimizem glede prihodnjih trgovinskih odnosov med dvema največjima svetovnima gospodarstvoma.

Vendar pa ostaja vprašanje, ali bosta državi sposobni ohraniti to pozitivno dinamiko tudi po izteku 90-dnevnega obdobja. Čeprav je trenutni dogovor pomemben korak naprej, bo potrebno nadaljnje sodelovanje in dialog, da se doseže trajna rešitev trgovinskega spora.