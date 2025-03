Prebivalce razburile jugoslovanske zastave na oknih (FOTO)

Na oknih ene od stavb na ulici Corso Giuseppe Verdi v Gorici so se v soboto zvečer pojavile jugoslovanske zastave z rdečo zvezdo, poročata Radio Capodistria in časnik Il Piccolo. Ni znano, kdo jih je izobesil in s kakšnim razlogom. Občinska uprava je potezo ostro obsodila.

Goriška občinska uprava je ostro obsodila izobešanje jugoslovanskih zastav na eni od stavb v središču mesta na italijanski strani meje, odgovorne pa obtožila podpiranja enega od zgodovinskih totalitarizmov.

FOTO: Zaslonski Posnetek

Številni prebivalci mesta se po navedbah lokalnih medijev sprašujejo o pomenu te geste, večina pa se je nanjo odzvala negativno.

Tudi občinska uprava je mnenja, da gre za provokacijo. Sicer za zdaj ni znano, kdo je izobesil zastave in s kakšnim namenom, še navaja Il Piccolo.