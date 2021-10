Prazne police, dolge vrste, cene v nebo, ljudje panično nakupujejo ...

Razmere v Veliki Britaniji ostajajo zaostrene. Britanci take še naprej živijo s pomanjkanjem goriva, dvigom cen goriv in elektrike, medtem ko so v trgovinah police bolj kot ne prazne . Ekonomisti ob tem napovedujejo, da bi takšne razmere na Otoku lahko trajale vse do konca leta.

Tako so ponekod v Združenem kraljstvu trgovine prazne. Primanjkuje vsega: od mleka, mesa, sadja do toaletnega papirja in gaziranih pijač, poroča Daily Mail.

Opravili so tudi raziskavo, ki je pokazala, da vsak šesti Britanec ni uspel v trgovini kupiti osnovnih živil.

Ker se bližajo prazniki pa je na tisoče kupcev pohitelo v trgovine in panično kupujejo hrano in ostalo, kar pa še dodatno zaostruje razmere v državi.

Pomanjkanje dostavljalcev in vozil, pa tudi ogljikovega dioksida

Oblasti poudarjajo, da je za razmere krivo pomanjkanje dostavljalcev in vozil, pa tudi ogljikovega dioksida, ki ga uporabljajo za podaljševanje roka trajanja hrane in v proizvodnji gaziranih pijač.

Razmišljajo celo o tem, da bi angažirali vojsko, da bi preprečili nadaljno panično nakupovanje in pomanjkanje hrane. Ob tem pa lastniki manjših trgovin, a tudi večje trgovske verige opozarjajo, da bi se lahko cene osnovnih živil kaj kmalu še zvišale. Trdijo, da se bodo najprej podražili ustekleničena voda in meso.

»Največja težava je, ko ljudje brez razloga panično nakupujejo. V trgovski center grem le enkrat na mesec, sicer vse naročim preko spleta,« je povedal eden od prebivalcev iz centra Londona.