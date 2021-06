Pražili se bodo na 40 stopinjah Celzija, trpijo tudi številni Slovenci

Tropske noči

Te dni imamo vrhunec prvega letošnjega vročinskega vala ne le pri nas, ampak tudi v naši soseščini. Medtem ko se bo po napovedih vremenoslovcev živo srebro pri nas povzpelo do 36 stopinj Celzija, za dele Balkana, tudi Hrvaško, napovedujejo do 40 stopinj.Po nekaterih ocenah je na Hrvaškem že več kot 40.000 Slovencev. Vročina pripeka na polno, vremenoslovci pa podobno kot pri nas že napovedujejo drugi letošnji vročinski val.Potem ko so včeraj v Kninu čez dan namerili 38,2 stopinje Celzija, bo vročina danes dosegla vrhunec, saj se lahko lokalno na kninskem območju, v dolini Neretve ter delih Slavonije in Baranje temperature povzpnejo do 40 stopinj. Najbolj vroče naj bi bilo v Osijeku, za širšo regijo je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) prižgal rdeče opozorilo.Za vremensko občutljive so problematične tudi noči. V Splitu, kjer se ponoči ni spustilo pod 25 stopinj, so danes ob 7. uri namerili kar 30,2 stopinje Celzija, v Makarski in na Hvaru 29,4 stopinje, v Komiži 29,5, v Dubrovniku pa 29 stopinj.Vsaj manjše olajšanje prihaja že v petek, ko naj bi nekaj osvežitve prinesle padavine oziroma lokalne nevihte. Najbolj nestabilno naj bi bilo v Slavoniji in Baranji. Po nekoliko hladnejšem koncu tedna se bo vročina vrnila že naslednji teden in se stopnjevala.