Pravo razdejanje v kampu v Novigradu, kjer dopustuje veliko Slovencev (VIDEO in FOTO)

Poročali smo že, da je hudo neurje popoldne zajelo tudi Hrvaško. V Istri sta toča in nevihtni veter prizadela predvsem zahodni del polotoka, od Umaga do Pulja, najbolj pa je bil na udaru Novigrad, v tamkajšnjem kampu Sirena pa je veter podrl več deset dreves, a ni bil nihče poškodovan, navajajo hrvaški mediji.

Po besedah ​​načelnika štaba civilne zaščite Istrske županije Dina Kozlevca je v avtodomu Sirena podrtih več deset dreves, ki so padla na osebna vozila, prikolice in kamperje. »Na srečo ni bil nihče poškodovan, je pa nastala velika gmotna škoda. Na terenu je trenutno 150 ljudi, okoli sedemdeset gasilcev, policistov in drugih. Vsekakor je situacija pod nadzorom,« je dejal Kozlevac.

Župan Anteo Miloš pa je v izjavi za Hino izpostavil, da je situacija zelo resna in da se je po njegovi oceni na parkirišču in v središču mesta podrlo več kot sto dreves.

»Eno drevo je padlo na cerkev, dve drevesi sta padli na hiše. Večinoma se je stanje umirilo, upam, da je najhujše mimo in kar je najpomembneje, da ni bil nihče poškodovan. Promet je vzpostavljen, zdaj pa komunala, gasilci, pa tudi občani čistijo ulice,« je povedal.