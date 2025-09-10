REKA

Pravi potop v tem hrvaškem mestu, ceste pod vodo, počeni jaški! (VIDEO)

Reški gasilci so na terenu in izčrpavajo vodo iz poplavljenih prostorov.
Fotografija: FOTO: Zaslonski Posnetek Fb
FOTO: Zaslonski Posnetek Fb

M. U.
10.09.2025 ob 15:40
10.09.2025 ob 16:03
M. U.
10.09.2025 ob 15:40
10.09.2025 ob 16:03

Reko z okolico so danes zajeli močni nalivi, ki so povzročili poplave. Ulice v višjih legah mesta so se spremenile v hudournike, v nižjih legah pa je poplavilo več poslovnih prostorov, poroča hrvaška javna radiotelevizija HRT.

Vremenoslovci svarijo pred nalivi tudi drugod po hrvaški obali. Močno deževje je tako zajelo tudi Opatijo.

Močan dež se je zlival po stopnicah, poplavljal ulice in celo razbijal jaške na cestah, saj so se avtomobili komaj prebijali skozi vodo na pločnikih.

Reški gasilci so na terenu in izčrpavajo vodo iz poplavljenih prostorov. Težave so zaradi poplavljenih cest in podvozov nastale tudi v prometu.

image_alt
Tu je do zdaj padlo največ dežja, Arso razkril, koliko ga še pričakujejo

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je zaradi obilnih padavin za danes izdal rdeče vremensko opozorilo za celotno hrvaško obalo. Ponekod svarijo tudi pred nevihtami in orkanskim vetrom.

poplave Hrvaška vreme Reka nalivi

