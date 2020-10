Pravi orkan blizu Zagreba: na letališču razmetavalo avione (FOTO)

Tudi Hrvaško je včeraj zajelo močno neurje in povzročilo veliko škode. O pravi katastrofi poročajo z manjšega letališča Lučko pri Zagrebu, kjer je pustošil pravi orkan. Dvignil je hangar in premetaval letala.Kot poroča 24sata.hr, se je v neurju ustvarila tromba in šla točno čez aerodrom. Poškodovala je upravno zgradbo ter dvignila in poškodovala kar pet manjših letal.»Škoda je ogromna, to je velika katastrofa. Tudi pri našem sosedu je veter prevrnil eno letalo, na drugi strani je prevrnil celotno šotorsko konstrukcijo hangarja,« je bil pretresen upravnik letališčain tudi povedal, da so merilne naprave ob moči vetra ponorele, pihalo naj bi več kot 130 km/h. »Govorimo lahko o trombi.«Zanimivo, da v neposredni bližini naselja ni bilo niti sledu o neurju, le kakšen kilometer stran pa je veter dvigoval letala. Škodo še ocenjujejo, jasno pa je, da sta poleg letal poškodovana še dva helikopterja, škoda pa je nastala tudi na tamkajšnji bencinski črpalki. Že ponoči so posredovali gasilci in črpali vodo iz objekta.