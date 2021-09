Pravi mačo: poglejte, kako je Putin užival v samoizolaciji (FOTO)

Ruski predsednik Vladimir Putin na oddihu v Sibiriji. FOTO: Sputnik Via Reuters

Ruski predsednikse je v začetku septembra podal na oddih v Sibirijo, potem ko so mu zaradi stika z okuženimi osebami svetovali, da oddide v samoizolacijo.Kot so sporočili iz Kremlja, si je Putin dneve krajšal z robolovom in pohodništvom, javnosti pa so posredovali nov sklop fotografij, na katerih ruski predsednik nastopa kot pravi mačo.Fotografije, na katerih je Putin upodobljen kot privlačni žrebec, so postale pravzprav že stalnica. Nazadnje so jih iz Krempla posredovali spodmladi, ko se je mudil na zimskem oddihu v Sibiriji.Tudi tokrat ga je spremljal obrambni minister. Putin, ki je bil ceplejn z dvema odmerkoma cepiva Sputnik V, za koronavirusom ni zbolel.