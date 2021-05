Prava katastrofa: poleg covida razsaja še mukormikoza

Širjenje mukormikoze, redke glivične okužbe, med bolniki s covidom-19 predstavlja nov izziv za Indijo. Bolezen med covidnimi bolniki povzroča visoko stopnjo umrljivosti, lahko pa pusti tudi trajne posledice pri tistih, ki okužbo preživijo, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.



Med covidnimi bolniki je bilo po vsej državi ugotovljenih 5000 primerov mukormikoze, redke glivične okužbe, ki jo povzroča črna plesen. Okužba se pojavlja pretežno pri ljudeh z imunsko pomanjkljivostjo. Podatki so še vedno neenotni, saj le nekatere indijske zvezne države poročajo o primerih.



Zvezna država Maharashtra je do zdaj poročala o 1500 primerih mukormikoze in 90 smrtnih primerih zaradi te glivične okužbe med covidnimi bolniki. O primerih so poročali tudi v šestih drugih zveznih državah.



Bolezen je pogosta pri bolnikih s sladkorno boleznijo in je povezana z neregulirano uporabo steroidov, ki lahko pomagajo pri zdravljenju covida-19. Zloraba zdravil je sicer v Indiji pogosta, saj jih je večina, vključno s steroidi, na voljo brez recepta.

Indijsko ministrstvo za zdravje je zvezne države pozvalo, naj bolezen v skladu z zakonom razglasijo za epidemijo. Tako bi morale bolnišnice primere ustrezno prijaviti.



Trenutno v Indiji primanjkuje zdravila amfotericin-B, ki se ga uporablja za zdravljenje te glivične okužbe. Vlada je napovedala, da bo njegovo proizvodnjo povečala.

