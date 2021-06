Pozor, v Jadranu pretijo nevarne meduze

Poškodbe so lahko hude. FOTO: Alessandra Gatti/Getty Images

20

centimetrov je dolga.

Tisti, ki se bodo ob upoštevanju covidnega protokola uspešno prebili na hrvaško obalo, na popolno sprostitev vendarle ne morejo računati. V Jadranskem morju so namreč po sinjih morskih psih opazili tudi nevarne meduze, mesečinke, ki lahko povzročijo hude bolečine in poškodbe, poročajo mediji pri naših južnih sosedih.Mesečinka (Pelagia noctiluca) je majhna meduza s polkrožnim klobukom in rožnatimi lovkami, posuta pa je z drobnimi vijoličastimi pikami. Dolga je do 20 centimetrov, premer njenega klobuka pa dosega šest centimetrov. Meduza živi v globini do deset metrov, ima sposobnost, da sveti v temi, pojasnjujejo strokovnjaki, najraje pa živi v zmerno toplih morjih, kot so Sredozemsko in Rdeče morje ter Atlantski ocean.Načeloma se zadržuje na odprtem morju, morski tokovi in valovi pa jo včasih zanesejo tudi do obale, kjer lahko ogroža kopalce. Tako so jo člani združenja Eko more in potapljaškega kluba RK centar Medulin opazili ob Kamenjaku, poroča časnik Slobodna Dalmacija, a mirijo, da mesečinko zaradi izrazitih barv sorazmerno hitro opazimo in se ji lahko ognemo, zato ni razloga, da bi se odpovedali uživanju v morju.Če pa nas vendarle opeče, je nujno nemudoma ukrepati, sicer tvegamo tudi spremenjeno pigmentacijo ali brazgotine. Kot pojasnjujejo strokovnjaki, rane ne smemo spirati s sladko vodo, kisom, amonijakom in alkoholom ali je povijati. Previdno jo speremo z morsko vodo, a nežno, brez drgnjenja! Nekateri priporočajo uporabo mešanice morske vode in sode bikarbone, spet drugim pomagajo ledeni obkladki.Morebitne ožigalke, če se še vedno držijo naše kože, previdno odstranimo s pinceto. Če bolečina ne pojenja, poiščemo zdravniško pomoč, ta pa je nujna tudi ob šoku ali težavah z dihanjem, pri katerih seveda ne omahujemo.