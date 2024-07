Pozor, spremembe pri koriščenju zdravstvenih storitev v turističnih ambulantah na Hrvaškem

Tuji in domači turisti na Hrvaškem zdravstvene težave od letošnjega poletja lahko brezplačno rešujejo tudi v več deset turističnih ambulantah, piše reški Novi list. Zdravstvene storitve v hrvaških turističnih ambulantah so bile doslej plačljive, po novem pa jih bo v poletnih mesecih krilo zdravstveno zavarovanje.

Okoli 30 turističnih ambulant na jadranski obali je s hrvaškim zavodom za zdravstveno zavarovanje (HZZO) sklenilo dogovor, po katerem bo turistom zdravstvene storitve med 1. junijem in 30. septembrom krilo zdravstveno zavarovanje. Storitve v zasebnih turističnih ambulantah, ki še vedno nimajo pogodbe s HZZO, ostajajo plačljive, še piše Novi list.

Brezplačna zdravniška pomoč tudi v turističnih ambulantah

Turisti so storitve v turističnih ambulantah doslej morali plačevati sami, medtem ko jih je v zdravstvenih domovih oziroma ambulantah primarne zdravstvene nege krilo zdravstveno zavarovanje.

Zdaj bo zdravniška pomoč na podlagi veljavnega zdravstvenega zavarovanja brezplačno dostopna tudi v turističnih ambulantah. To bo veljalo tako za hrvaške državljane kot državljane drugih držav Evropske unije, ki imajo na podlagi predpisov EU pravico do pokritja stroškov zdravstvenih storitev v državah članicah.

Česa evropska zdravstvena kartica ne krije?

Stroške nujne zdravniške pomoči na Hrvaškem oziroma potrebne zdravstvene storitve tujcem krije evropska kartica zdravstvenega zavarovanja. Gre za kritje storitev, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, upoštevajoč naravo storitev in pričakovano dolžino bivanja na Hrvaškem. Obseg in vrsto zdravstvenih storitev opredeli zdravnik, ki sprejme osebo na zdravljenje.

Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu slovenskim državljanom medtem priporoča tudi sklenitev dodatnega nezgodnega zdravstvenega zavarovanja za potovanja v tujino. To namreč krije tudi druge stroške zdravljenja ter storitve, kot je zdravstvena evakuacija ali prevoz posmrtnih ostankov v Slovenijo, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije.