Pozor, prihaja anticiklon Lucifer in z njim temperature preko 40 stopinj celzija

Po dolgoročnih napovedih lahko julija pričakujemo nadpovprečne temperature, predvsem sredi meseca, ko naj bi se povzpele do 40 stopinj Celzija.

Srbski meteorolog Ivan Ristić je v pogovoru za Kurir opozoril, da bo ta del Evrope prihodnji teden zajela vroča fronta, ki bo ponekod na teh območjih dvignila temperaturo do 37 stopinj Celzija.

Do konca meseca lahko pričakujemo peklenskih 40 stopinj. In ko smo že pri 'peklencih', naj bi v začetku naslednjega tedna začeli čutiti vpliv Luciferja. Tako se imenuje anticiklon, ki prihaja k nam iz Afrike.

»V začetku prihodnjega tedna bo v te kraje pritekel nekoliko toplejši zrak iz Afrike in prinesel nov vročinski val in vtis pravega poletnega vremena z najvišjimi temperaturami od 32°C do 37°C,« pravi Ristić.

Dodaja še, da tam, kjer so visoke temperature in veliko vlage, obstaja tudi nevarnost slabega vremena.

Kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh?

Danes popoldne, zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo v večjem delu Slovenije možna krajevna neurja. Zvečer bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 °C. Jutri bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, na zahodu tudi nevihtami. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 °C. Zvečer in ponoči bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami, ob Jadranu tudi nevihtami. Ob severnem Jadranu bo zapihala burja.