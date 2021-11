Pozor, pri sosedih sneg povzroča velike težave na cestah

Na avstrijskem delu brennerske avtoceste A13 je davi zaradi debele snežne odeje prišlo do zastojev v prometu. Obtičali so predvsem tovornjaki. Del avtoceste v smeri proti Italiji so morali začasno tudi zapreti, je danes sporočila policija v Innsbrucku. Ob tem je avstrijska policija opozorila, da so številna vozila še vedno opremljena z letnimi pnevmatikami. V Avstriji je sicer zimska oprema obvezna v primeru snega, ledu ali plundre od 1. novembra.

Zapadlo 35 centimetrov

Po podatkih avstrijske družbe za avtoceste Asfinag je na brennerski avtocesti zapadlo približno 35 centimetrov novega snega. Na pomoč vozilom, ki so obtičala, so poslali štiri vozila vlečne službe, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Sneg je na brennerski avtocesti težave povzročal že v ponedeljek.

Brennerska avtocesta vodi od Innsbrucka preko prelaza Brenner do Modene na severu Italije.