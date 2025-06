Pozor! Prevaranti z oglasi obljubljajo delo, a resnica je grozljiva

Interpol je danes opozoril na porast trgovine z ljudmi, povezane s spletnimi prevarami, rekoč da gre za globalno krizo, v katero je vpletenih več sto tisoč žrtev iz 66 držav sveta. Mednarodno skupnost je pozval k usklajenemu ukrepanju proti pojavu, ki ne prizanaša nobenemu kontinentu.

Večino t. i. centrov za internetne prevare so preiskovalci locirali v jugovzhodni Aziji, kamor naj bi bile v zadnjih petih letih prepeljane tri četrtine žrtev. Tovrstne centre sicer vse pogosteje odkrivajo tudi v Zahodni Afriki, Srednji Ameriki in na Bližnjem vzhodu.

Prevare največkrat vsebujejo lažne ponudbe za delo. Kriminalci nato žrtve zadržujejo v taboriščih, kjer jih izsiljujejo zaradi domnevnih dolgov, pretepajo in spolno izkoriščajo. Obenem so žrtve po navedbah Interpola prisiljene tudi same izvajati spletne prevare, katerih glavni cilj je sicer kraja denarja.