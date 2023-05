Pozor! Google namerava storiti to

Če vam je Google v zadnjem času poslal kakšno elektronsko pošto, jo le dobro preberite: zna biti, da vas obvešča, da bo zaradi neaktivnosti v zadnjih dveh letih izbrisal vaš račun, torej tistega, ki ga ne uporabljate. Če Google račun ni bil uporabljen ali se vanj ni nihče prijavil vsaj dve leti, bo Google ta račun in njegovo vsebino izbrisal.

To pomeni, da bo e-poštni naslov postal nedostopen in bodo odstranjena sporočila v gmailu, dogodki v koledarju, spletna shramba drive, dokumenti in druge datoteke, izbrisane bodo tudi varnostne kopije fotografij in videov v storitvi Google foto.

Google je že leta 2020 napovedal, da bo odstranil vsebino, shranjeno v neaktivnih računih (ne pa tudi samih računov), da bi pridobil prostor za shranjevanje. Po novih pravilih glede nedejavnosti bodo stari, neuporabljeni računi izbrisani najpozneje do 1. decembra letos.

Neaktivne račune bodo začeli brisati postopoma. FOTO: Mike Blake, Reuters

Google bo dal uporabnikom prej priložnost za ukrepanje, in sicer tako, da bo v račun pošiljal e-poštna obvestila, pošiljal jih bo tudi v e-poštni naslov za obnovitev, če ga imate. Za zdaj ne namerava izbrisati računov z videoposnetki na youtubu. Neaktivne račune bodo začeli brisati postopoma, pri čemer se bodo najprej lotil tistih, ki so bili le ustvarjeni in nikoli uporabljeni.

Najprej se bo lotil računov, ki so bili le ustvarjeni in nikoli več uporabljeni.

Račun se obravnava kot dejaven, če smo prijavljeni vanj, ko beremo ali pošiljamo e-poštna sporočila; če uporabljamo Google drive, če gledamo videoposnetke v youtubu, če delimo fotografije, kadar prenašamo aplikacije, uporabljamo Googlov iskalnik in če uporabljamo funkcijo »Prijavite se z Googlom« za prijavo v aplikacijo ali storitev drugega ponudnika. Dejavnost v računu se nanaša na račun, in ne na napravo.