Pozor, če radi kampirate! Odslej vas v tej evropski državi lahko doleti celo zaporna kazen

Grčija je z novim zakonom močno zaostrila pravila za avtodome in prikolice. Odslej je dovoljeno parkiranje le v uradno registriranih kampih, medtem ko so postanki v naravi, na plažah, ob gozdovih ali celo na lastnem dvorišču – v več primerih prepovedani.

Ministrstvo za turizem je sporočilo, da želijo z zakonodajo zaščititi naravo, kulturno dediščino in javni red. Prepovedano je parkiranje avtodomov v gozdovih, ob obalah in arheoloških najdiščih. Dovoljeno je le v kampih, ki imajo dovoljenja in upoštevajo higienske ter varnostne standarde.

Po členu 34 grškega prometnega zakonika (KOK), ki velja že od leta 1999, je parkiranje avtodomov, prikolic ali čolnov v urbanih območjih omejeno na 24 ur, razen na posebej določenih in ograjenih mestih.

Zakon prepoveduje tudi, da bi posameznik na svojem zemljišču gostil več kot en avtodom. Če imaš dve prikolici na dvorišču, te lahko doleti kazen – denarna (od 300 evrov) ali celo do tri mesece zapora.

Kazni tudi za kratke postanke

Novi zakon ne določa minimalnega časa postanka. To pomeni, da te lahko oglobijo tudi, če se z avtodomom za nekaj minut ustaviš ob plaži ali cestišču. Po pravilih, ki veljajo že od prej, pa avtodomi v mestih ne smejo stati več kot 24 ur, razen na posebnih označenih mestih.

Po novem grškem zakonu 5170/2025 je kazen za nezakonito parkiranje avtodoma ali prikolice: denarna kazen v višini najmanj 300 evrov,

kazen v višini najmanj 300 evrov, možna zaporna kazen do 3 mesecev. To velja za naslednje primere: parkiranje na javni površini (plaže, gozdovi, ob cesti, pri arheoloških najdiščih) zunaj uradnih kampov,

površini (plaže, gozdovi, ob cesti, pri arheoloških najdiščih) zunaj uradnih kampov, gostovanje več kot enega avtodoma na zasebnem zemljišču, tudi če je v tvoji lasti.

Prikoličarji: »To je konec svobode na cesti«

Kritiki opozarjajo, da zakon nesorazmerno omejuje pomemben segment ekološko naravnanega in nizkoogljičnega turizma, ki je posebej pomemben izven glavne sezone. Avtodomarji pogosto potujejo izven klasičnih turističnih poti in prispevajo k preživetju podeželskih trgovin, tavern in kampov.

Simbolična fotografija. FOTO: Mpza

Zaradi novih pravil obstaja nevarnost, da bodo številni tuji obiskovalci začeli Grčijo izpuščati iz svojih poti, kar bi lahko prizadelo predvsem oddaljene regije, ki so že zdaj gospodarsko ranljive.

Vse kaže, da bo letošnje poletje za mnoge popotnike po Grčiji drugačno. Nova pravila zahtevajo več načrtovanja in manj spontane svobode – za nekatere nujen korak k urejenemu turizmu, za druge pa konec nekega življenjskega sloga.