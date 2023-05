Pozor: če ne želite, da vam izbrišejo Googlov račun, morate narediti tole

Iz Googla so sporočili, da bodo odstranili neaktivne Googlove račune uporabnikov. Razlog za izbris je v tem, da so takšni računi lahko tarča nepridipravov, ki jih lahko izkoristijo. Po njihovi analizi sodeč, imajo neaktivni računi desetkrat manjšo verjetnost, da imajo nastavljeno dvofaktorsko avtentikacijo in so tako bolj ranljivi za napade nepridipravov, hkrati pa so po njihovem mnenju gesla pri takšnih računih pogosto slaba.

Google tako namerava račune, ki niso bili v uporabi vsaj dve leti, izbrisati. Ne namerava pa izbrisati čisto vseh neaktivnih računov. Računov za organizacije, računov, ki imajo tekočo naročnino, in računov, ki imajo videe na youtubu, za zdaj ne nameravajo izbrisati.

Metla še ne bo uporabljena takoj

V Googlu brisanja ne nameravajo začeti izvajati pred letošnjim decembrom. Uporabnike pa nameravajo predhodno obveščati tako na osnovnem e-poštnem računu kot tudi v e-poštnem računu, ki se ga uporabi za obnavljanje računa.

Če ne želite ostati brez svojih slik v storitvi Google Photos, e-poštnih sporočil v Gmailu in ostalih vsebin, ki ste jih shranili v orodja, ki jih dobite z Googlovim računom, se torej nikar ne pozabite vpisati v svoj račun in v njem narediti kakšno aktivnost.