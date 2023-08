Pozor, če gresta na Pag: rezervacijam so stopili na prste

Občina in vas Kolan sta najbolj znani po sirarni, ki v svet pošilja sloviti paški sir. Seveda pa so tam tudi plaže, na katerih se v poletnih mesecih gnetejo turisti. In ker v železni repertoar turistov spadajo rezervacije, si marsikdo tudi na plaži poskusi prilastiti svoj košček raja pod soncem. Pozimi gajbica, poleti brisačka! Toda v prenekaterem obmorskem kraju se v zadnjih časih dogajajo čistilne akcije, in to ne konkurenčnih turistov, ki bi radi prevzeli dobre prostore tistim, ki si zjutraj ali še raje že prejšnji večer zagotovijo dober startni položaj.

Stare navade hočejo odpraviti.

Minuli konec tedna je komunala kolanske občine izvedla akcijo zasega brisač in drugih pripomočkov s plaže, in to – kot so sami zapisali – »ljudem, ki so si rezervirali prostor na plaži«. Predmete, ki jih je bilo za manjši kamion, med njimi tudi številni plastični, leseni in drugi ležalniki, pa so stresli kar pred igriščem nedaleč od obale: »Pomembno je, da se obiskovalci zavedajo svoje odgovornosti do okolja in drugih ljudi ter se držijo pravil,« so poudarili in še dodali, da tovrstne čistilne akcije – ki se dogajajo tudi po drugih primorskih in dalmatinskih krajih – niso brez učinka: »Od lanske akcije tovrstnega čiščenja plaž letos veliko manj ljudi tam pušča svoje stvari.«