Poznavalec o nočnem napadu na Izrael: Gre za povračilni ukrep in izraz moči

Nočni napad Irana na Izrael je simbolični odgovor in izraz moči iranske prisotnosti v regiji, nikakor pa ne izraz želje iranskega vodstva po širši vojni eskalaciji v regiji, je v komentarju dogajanja na Bližnjem vzhodu za STA povedal poznavalec razmer Fin Lucu Dražovič.

Iran je v soboto sprožil prvi neposredni napad na ozemlje Izraela z več kot 300 droni in raketami, vendar so jih izraelske obrambne sile s pomočjo zaveznikov večino sestrelile. Sodeč po izjavah predstavnikov Teherana iranske sile ne nameravajo izvesti novih napadov.

Iranska vojska je napade izvedla v odgovoru na napad na iranski konzulat v Damasku 1. aprila. Kot poudarja Lucu Dražovič, je iranski predsednik Ebrahim Raisi takrat izpostavil, da ta poteza Izraela ne bo ostala brez odgovora. Poleg tega so bili neuslišani tudi pozivi iranskih predstavnikov v Varnostnem svetu Združenih narodov, naj ta napad obsodi.

»V tem kontekstu je sinočnja poteza Irana, ki predstavlja edino protiutež nadvladi Izraela na Bližnjem vzhodu, zgolj povračilni ukrep in izraz moči iranske prisotnosti v regiji,« meni Lucu Dražovič, prevajalec nedavno izdane knjige Veliki Iran italijanskega novinarja, raziskovalca in profesorja na Univerzi v Padovi Giuseppeja Acconcie.

»Pri tem ne gre pozabiti, da napad na iranski konzulat ni osamljen primer, saj Izrael, z asistenco ZDA, že več let konsistentno izvaja atentate na visoke vojaške uradnike Irana v Siriji in Iraku ter na jedrske strokovnjake znotraj meja Irana,« poudarja sogovornik, ki je islamsko republiko nazadnje obiskal decembra lani.

Po njegovem prepričanju se je ob tokratnih napadih ponovno izrazila tudi močna geopolitična vez med Iranom in libanonskim gibanjem Hezbolah, ki je Izrael napadel medtem, ko so bili v zraku iranski droni. »Ne da bi zanikali samoniklost Hezbolaha, lahko trdimo, da na regionalnem političnem prizorišču deluje kot podaljšek iranskih interesov, ki pa so hkrati tudi interesi Hezbolaha samega,« pravi Lucu Dražovič.

Pri tem poudarja, da ne gre izpostavljati bratstva po veri oziroma po šiitski ločini islama, temveč dejstvo, da je ključni imperativ Hezbolaha vse od njegovega nastanka boj proti Izraelu, Iran pa da je edina država v regiji, ki se hegemoniji Izraela aktivno in nenehno upira.

»Za Izrael lahko provociranje in posledični odgovor Irana služi kot izgovor za ponovno sklicevanje na samoobrambo, kar je glavni propagandni adut Izraela vse od nastanka države,« meni Lucu Dražovič.

Igranje na karto žrtve si Izrael po njegovem prepričanju v zadnje pol leta s pobijanjem Palestincev v Gazi, vsaj kar se tiče javnega mnenja po svetu, vedno bolj onemogoča, z napadom Irana pa bi si lahko moralno vsaj malo opomogel in hkrati dodatno opravičil napade na Hamas, ki da ga ves čas predstavlja kot podaljšek Irana.