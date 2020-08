Poziv s Hrvaške: Jelku Kacinu je treba prepovedati vstop v državo

Slovenski vladni govornik za covid 19 Jelko Kacin je zaradi svojih prepoznavnih javnih nastopov na novinarskih konferencah ter številnih pikrih in kritičnih pripomb v zvezi s potezami Hrvaške v boju s koronavirusom postal precej nepriljubljen pri naših južnih sosedih. Celo do te mere, da se je pojavil poziv, naj ga država uvrsti na seznam nezaželenih oseb.



»Javni nastopi govornika slovenske vlade Jelka Kacina predstavljajo nekaj, česar na politični sceni v Evropi uniji še nismo videli. Ta propadli politik, ki ga je nedavno od mrtvih za svojega 'potrčka' obudil Janez Janša, že nekaj časa vodi umazano, nediplomatsko in sovražno kampanjo proti Hrvaški, očitno uživa v svojih grožnjah z rdečim seznamom in trapastih izjavah v smislu, kako Hrvaška postaja resna grožnja državam EU,« je te dni na portalu Index.hr v komentarju zapisal novinar Gordan Duhanček. Tega se ne počne V nadaljevanju je tudi pojasnil, da bi seveda Hrvaška v boju s koronavirusom lahko ukrepala bolje, vendar pa turistov ni silila, da se zabavajo v gneči in zaprtih prostorih. Da se zdaj veliko število okuženih vrača prek meje, je krivo njihovo neodgovorno ravnanje. »Poleg tega pa je Avstrija ob začetku pandemije na smučišču Ischgl okužila pol Evrope, pa nobena od članic EU ni tako kritizirala Avstrijcev. Tega se enostavno ne počne.«



Še strožje ukrepe v zvezi z letovanjem na Hrvaškem je sicer državljanom odredila avstrijska vlada, »toda njihovih potez ni spremljal niz sovražnih izjav in pljuvanje čez Hrvaško«, še piše Duhanček. O »licemernem« Kacinu pa je zapisal še, da Hrvaško proglaša za prijetno destinacijo le za čas, ko 'prčka' po svojem bazenu ob vikendu na Krku. »Nepredstavljivo se nam zdi, da bi kaj takega, kar izjavlja Kacin, slišali, denimo, od nemškega vladnega govornika Steffena Seiberta.« Persona non grata Ne glede na vse smo lahko zadovoljni, da med običajnim ljudstvom iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške ni večjih težav, vsi so večinoma preživeli lepe počitnice. Še naprej bodo imeli radi Jadran in se vračali na Hrvaško, še piše novinar. »Kar pa se tiče Jelka Kacina, v Republiki Hrvaški bi moral uradno postati persona non grata, prepovedati mu je treba vstop v državo,« je še zapisal Duhanček in ob koncu tudi javno pozval premierja Andreja Plenkovića, da ukrepa.