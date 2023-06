Požari zgodovinskih razsežnosti: dim je ustavil letala in tekme

Ameriški predsednik Joe Biden in kanadski premier Justin Trudeau sta se v sredo v telefonskem pogovoru zavzela za skupen boj proti gozdnim požarom v Kanadi, katerih dim je zajel severovzhodni del ZDA in močno poslabšal vidljivost ter kakovost zraka, med drugim v New Yorku in Washingtonu.

Biden je Trudeauju ponudil dodatno pomoč ameriške vlade v boju proti požarom zgodovinskih razsežnosti in ukazal napotitev vseh zveznih gasilskih zmogljivosti, ki so na razpolago, v Kanado. ZDA so doslej tja poslale 600 gasilcev in opremo.

V sredo se je na vzhodno obalo in srednji zahod ZDA znova tako kot že v torek razširil dim s požarov v Kanadi, ki je prestolnici obeh držav prekril z megleno kopreno, ustavil letalski promet, preložil tekme bejzbolske lige in spodbudil ljudi, da so si spet nadeli zaščitne maske iz časa pandemije covida-19.

Kanada je druge države zaprosila za dodatno pomoč pri boju proti več kot 400 požarom po vsej državi.

Kanadski uradniki so druge države zaprosili za dodatno pomoč pri boju proti več kot 400 požarom po vsej državi, zaradi katerih je razseljenih že 20.000 ljudi. Zrak z nevarnimi stopnjami onesnaženosti se je razširil na širše območje mesta New York, naprej po zvezni državi New York ter po delih Pensilvanije in New Jerseyja in vse do Severne Karoline in Indiane.

Indeks kakovosti zraka, ki ga ameriška agencija za varstvo okolja uporablja za merjenje onesnaženosti zraka, je v mestih Syracuse v New Yorku in Lehigh Valley v Pensilvaniji občasno presegel neverjetnih 400 točk. Raven 50 ali manj velja za dobro, vse nad 300 pa za nevarno, ko tudi zdravim ljudem svetujejo omejitev dejavnosti na prostem.

Kanada se spopada z najhujšo sezono gozdnih požarov v zgodovini. Dim iz požarov v različnih delih države se v ZDA širi že od maja, vendar se je z nedavnimi požari v Quebecu v sredo, ko je bil v Kanadi državni dan čistega zraka, okrepil.