Požari pustošijo tudi po Turčiji

Požari, ki te dni divjajo po Sredozemlju, ne prizanašajo niti Turčiji. S plameni se med drugim spopadajo tudi na priljubljenih turističnih območjih, kot sta Izmir in Antalya, poročajo turški mediji.

Minister za turizem Mehmet Nuri Ersoy sicer trdi, da požari še niso prizadeli tujih obiskovalcev.

Niso si še opomogli po potresu

Gasilcem delo otežujejo visoke temperature in veter, pri gašenju pa jim pomagajo številna letala in helikopterji. V kraju Antalya so preventivno evakuirali deset hiš, ki jih ogroža požar, ki je izbruhnil v ponedeljek. S požari pa se spopada tudi Antakya na skrajnem jugu države, ob meji s Sirijo. Na televizijskih posnetkih je nad eno od vasi videti ognjene zublje. Območje Antakye je februarja letos prizadel uničujoč potres, po katerem si mesto še ni opomoglo.

Turčija je tako kot številne druge sredozemske države sredi hudega vročinskega vala. Temperature na južnih obalah bodo predvidoma tudi v sredo presegle 40 stopinj Celzija.

