Požari pustošijo po vsej Evropi

Gasilci, ki se borijo z več požari na jugozahodu Francije, so sporočili, da so zaradi nekoliko boljših vremenskih razmer požari pod nadzorom, vendar jih še niso popolnoma ustavili. »Naša ocena je na splošno pozitivna. Stanje se je čez noč izboljšalo,« je povedal predstavnik lokalne gasilske službe v francoskem departmaju Gironde Arnaud Mendousse.

Dodal je, da je od torka zvečer zgorelo le še dodatnih 300 hektarjev površin. V departmaju Gironde je sicer od prejšnjega tedna skupaj zgorelo 20.600 hektarjev gozda, 37.000 ljudi pa je bilo evakuiranih. Temperature so se medtem z več kot 40 stopinj Celzija v torek spustile na približno 25 stopinj.

Španija je na poti k najhujšemu letu glede na uničeno površino zaradi požarov v desetletju.

Tudi na Portugalskem pustošijo požari in huda vročina, bilo je več smrtnih žrtev. Po državi je včeraj gorelo 25 večjih in manjših gozdnih požarov, ki jih poskuša zajeziti približno 1200 gasilcev. Španija je po najnovejših podatkih evropskega informacijskega sistema za gozdne požare EFFIS na dobri poti k najhujšemu letu glede na skupno uničeno površino zaradi požarov v zadnjih desetih letih. Gozdni požari so tam v samo prvih šestih mesecih leta 2022 zajeli skoraj 183.000 hektarjev površin.

V Italiji so morali evakuirati na stotine prebivalcev v Toskani, kjer se je velik gozdni požar razširil na več območij. Več kot 100 gasilcev se še naprej bori z zublji. Gasilci se borijo tudi s požarom v bližini italijansko-slovenske meje. Na delih otokov Sicilija in Sardinija je bila razglašena najvišja stopnja požarne nevarnosti. Še naprej gori tudi na severnem obrobju grške prestolnice Atene, kjer so plameni dosegli stanovanjska območja.