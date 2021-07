Požar na otoku blizu Šolte, v spopad poslali tudi tri letala

Na Čiovu je okoli opoldneva zagorelo. Gori med krajema Okrug Gornji in Okrug Donji. Požar gasi 90 gasilcev. To je za hrvaško tiskovno agencijo Hina potrdil poveljnik lokalnih gasilcev Ivan Kovačević. Dodal je, da gorijo nasadi oljk, grmičevje in borov gozd, stanovanjske hiše pa niso ogrožene.



Na terenu je skupno 13 gasilskih ekip z območja Trogirja, kar pomeni 90 gasilcev in 27 gasilskih vozil. Na pomoč gasilcem so napotili tudi helikopter in tri letala za gašenje požarov.

