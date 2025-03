Požar na največjem evropskem letališču. Vsi leti imajo zamude: »Ne prihajajte!« (FOTO in VIDEO)

Londonsko letališče Heathrow so zaradi izpada elektrike danes zgodaj zjutraj zaprli, so sporočili pristojni organi. Do izpada je prišlo zaradi požara na bližnji transformatorski postaji, ki najprometnejše letališče v Evropi oskrbuje z elektriko.

Letališče predvidoma zaprto ves dan, številne lete so že preusmerili

»Letališče Heathrow je zaradi velikega požara v bližnji transformatorski postaji doživelo velik izpad električne energije,« so v izjavi na družbenih omrežjih sporočili z letališča. Dodali so, da zaradi zagotavljanja varnosti potnikov in zaposlenih nimajo druge izbire, kot da letališča zaprejo za ves dan.

Zaprtje bo po podatkih spletne strani za sledenje letom Flightradar24 vplivalo na najmanj 1351 letov z in na letališče.

Do izpada elektrike je prišlo zaradi obsežnega požara na transformatorski postaji v kraju Hayes v londonskem okrožju Hillingdon, ki letališče oskrbuje z elektriko. »Požar je povzročil izpad električne energije, ki je prizadel veliko število gospodinjstev in lokalnih podjetij,«je sporočila londonska gasilska brigada, ki si prizadeva plamene čim hitreje obvladati.

Vzrok požara zaenkrat ni znan

Največje letališče v Združenem kraljestvu in najbolj prometno v Evropi letno prepelje več kot 80 milijonov potnikov. Dnevno na letališču zabeležijo približno 1300 vzletov in pristankov.