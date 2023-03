Pozabite počitnice pri Hrvatih: v tej državi bodo poleti od 20 do 40 odstotkov nižje cene (VIDEO)

Počitnice v Albaniji so zadnja leta zelo priljubljene med turisti iz Srbije, pa tudi iz držav regije – Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Severne Makedonije ter Hrvaške in Slovenije. V letu 2022 je Albanijo obiskalo več kot sedem milijonov in pol tujih turistov, kar je več kot 30-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej.

FOTO: Zaslonski Posnetek/youtube

Prednost letovanja v Albaniji bodo letos od 20 do 40 odstotkov nižje cene v primerjavi z letovišči Grčije, Črne gore ali Hrvaške, kot tradicionalno priljubljenimi destinacijami turistov, pa tudi bogata ponudba letovišč po vsej državi.

Letos 10 odstotkov višje cene v primerjavi s preteklo sezono

Pri cenah nastanitev in počitnic v Albaniji lahko letošnji gostje pričakujejo okoli 10 odstotkov višje cene v primerjavi s preteklo sezono. V Draču se cene apartmajske namestitve za štiričlansko družino gibljejo od 30 do 60 evrov na dan, cene prenočitve z zajtrkom pa se gibljejo od 40 do 70 evrov za dve osebi, odvisno od obdobja poletne sezone. Turisti pa all inclusive storitev najpogosteje iščejo v hotelih, ki imajo bazen in lastno plažo. Za tovrstne počitnice je treba odšteti od 50 do 90 evrov na osebo na dan, odvisno od kategorije in hotelske ponudbe.

Desetdnevne počitnice za družino z dvema otrokoma okoli 1500 evrov v hotelu s 4 zvezdicami

V povprečju nastanitev za desetdnevne počitnice v Draču za družino z dvema otrokoma stane okoli 1500 evrov v hotelu s 4 zvezdicami oziroma okoli 2000 evrov v hotelu s 5 zvezdicami.

Po drugi strani pa veliko turistov za dopust izbere Jonsko morje – letovišča Saranda, Ksamil ali Valona. Regija Jonskega morja je nekoliko drugačna glede na tip ponudbe v primerjavi z jadransko regijo, gostje na jugu Albanije pa se najpogosteje odločajo za hotelsko namestitev z zajtrkom ali polpenzionom, redkeje all inclusive.

Cene apartmajske namestitve na jugu Albanije v osrednjem delu sezone se gibljejo od 40 do 60 evrov na dan za dvosobni apartma nedaleč od plaže, medtem ko se cene hotelske namestitve razlikujejo glede na vsebino in oddaljenost hotela od plaže. Na primer, hotelska namestitev za dve osebi v hotelu nekaj minut od plaže v Sarandi stane od 40 do 60 evrov na dan, medtem ko je cena hotela na obali nekoliko višja in se giblje od 50 do 70 evrov na dan za storitev vključena v zajtrk.

Povprečna cena namestitve za desetdnevne počitnice za družino z dvema otrokoma v Sarandi je med 700 in 800 evri za nastanitev z vključenim zajtrkom v hotelu nedaleč od plaže, medtem ko je cena hotela na sami plaži oz. z bazenom višja in se giblje od 800 do 1200 evrov za desetdnevno bivanje, so poročali srbski mediji.