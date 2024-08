Povsem nov avtomobil v dveh izvedbah

Audi je nedavno predstavil povsem nov avtomobil, to je audi A5, ki je, zanimivo, zamenjava za dozdajšnjega A4. Lahko je kombilimuzina ali priljubljeni karavan (avant). Še naprej je to avtomobil s klasičnim pogonom, ki pa prinaša za koncern povsem novo hibridno tehniko.

Nova poimenovanja

Audi je po lastni razlagi A4 preimenoval v A5, da bi se v prihodnje vedelo, da so njihovi avtomobili, ki imajo v oznaki modela liho število, klasično gnani, tisti s sodim številom pa električni. Kakor koli, A5 je res povsem nov, lahko je petvratna kombilimuzina (označujejo ga sicer za limuzino) z visoko vpetimi prtljažnimi vrati, ko jih odpremo, imamo dostop do prtljažnika in sedežev; lahko pa je karavanski avant. Po pisanju Autocara pri Audiju ne razmišljajo več o nekdanjem kupeju in kabrioletu, ki so ju prodajali pod modelsko oznako A5.

Lahko je pripravljen v napredni hibridni izvedbi.

A5 letnika 2024 je pripravljen na povsem novi osnovi za klasično gnane avtomobile (Premium Platform Combustion ali PPC), avtomobil je tudi konkretno večji, v dolžino v obeh primerih meri 483 centimetrov, medosna razdalja je 290 centimetrov, sedem več kot prej, je tudi malce širši.

Notranjosti ima lahko tri zaslone.

V notranjosti ima za volanom podolgovat ukrivljen zaslon z dvema ekranoma, možen je še eden posebej za sovoznika. Ob močno izraženi digitalizaciji je še mogoče videti kak gumb, denimo za uravnavanje jakosti avdionaprave. Pričakuje se, da bo ob daljšem medosju bolj prostorno in udobno zadaj, v prtljažniku je osnovna prostornina korektna (445 oziroma 476 litrov), ne pa izjemna. Zadnja klop se podre v razmerju 40/20/40, prtljažnik tedaj naraste na 1299 in 1424 litrov.

Klasični pogon

Pogon je nameščen vzdolžno, še vedno gre za motor na notranje zgorevanje, a s pomembnim dodatkom, da je lahko v nekaterih primerih pripravljen v napredni hibridni izvedbi. Vstopni je bencinski 2-litrski štirivaljnik z močjo 110 ali 150 kW, v prvem primeru s sprednjim, v drugem pa s štirikolesnim pogonom; v obeh primerih je menjalnik samodejni z dvema sklopkama.

K nam verjetno pripelje jeseni.

Dizelsko stran predstavlja prav tako 2-litrski štirivaljnik z močjo 110 kW, ki pa je opremljen z novo hibridno tehniko, kjer osnovnemu pogonu elektrika pomaga močneje kot v doslej znanih blagih bencinskih hibridih iz skupine Volkswagen. To hibridno tehniko so uporabili tudi kot pomoč za 3-litrski bencinski šestvaljnik (moč 270 kW) v športnejši izvedbi S5. Kasneje naj bi bil na voljo še bencinsko-električni priključni hibrid s konkretnim dosegom samo na elektriko, okoli 100 kilometrov.

Audija A5 so v Nemčiji že začeli naročati, cena se tam začne pri 45.000 evrih, prve dobave bodo novembra. Verjetno jeseni pripelje tudi k nam, vprašanje je, kako bo s ceno, saj je bilo odhajajočega A4 zdaj mogoče dobiti že za 38 tisočakov. Gašper Boncelj