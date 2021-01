Potrjeno: našli razbitine pogrešanega letala in več delov telesa

FOTO: Antara Foto, Reuters

Dele boeinga 737-500 družbe Sriwijaya Air so našli 23 metrov pod gladino morja, je danes sporočilo indonezijsko ministrstvo za promet. Za zdaj niso pojasnili, ali je signal prišel iz črne skrinjice letala. Razbitine je iskalo več kot 300 reševalcev, pripadnikov mornarice in policije. »Našli smo več delov telesa in jih odpeljali v policijsko bolnišnico na identifikacijo,« je povedal tiskovni predstavnik policije v Džakarti. Upanja, da je kdo preživel, praktično ni.Cilj leta SJ182 je bilo mesto Pontianak na indonezijskem delu otoka Borneo, ki je oddaljeno kakih 90 minut letenja čez Javansko morje. Letalo je strmoglavilo v morje med otokoma Laki in Lancang približno 20 kilometrov od letališča v indonezijski prestolnici. Tam so namreč že v soboto našli prve razbitine.Boeing 737-500, star 26 let, je bil po besedah izvršnega direktorja letalske družbe Sriwijaya Airv dobrem stanju. Kot je dejal v soboto, je polet zaradi močnega dežja zamujal 30 minut. Letalo je z letališča v Džakarti vzletelo okoli 14.30 po lokalnem oziroma 8.30 po srednjeevropskem času. Ob vzletu je močno deževalo.Na strmoglavljenje so najprej nakazali podatki spletne strani za spremljanje letov Flightradar24, po katerih je letalo približno štiri minute po vzletu v manj kot eni minuti izgubilo več kot 3000 metrov višine.Oktobra 2018 je v nesreči boeinga 737 maxa, ki je 12 minut po vzletu strmoglavilo v Javansko morje, umrlo 189 ljudi. Letalo, ki je strmoglavilo v soboto, sicer ni model max.