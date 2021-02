Potres z magnituto 7.1 pri Fukušimi, milijoni brez elektrike (VIDEO)

Vzhodno obalo Japonske, kjer se nahaja tudi provinca Fukušima, je danes stresel potres z magnitudo 7.1. Po podatkih ameriške geološke službe se je žarišče potresa nahajalo 74 kilometrov severovzhodno od mesta Nami in 58 kilometrov pod zemeljskim površjem, navaja nemška tiskovna agencija dpa.Okoli milijon gospodinjstev je ostalo brez elektrike, brezdvsem severovuhod Japonske, medtem ko tri bližnje nuklearke potres ni prizadel in delujejo brez težav, poročajo tuji mediji.Reutersov snemalec, ki se nahaja v Fukushimi je povedal, da je njegovo sobo v 10. nadstropju stolpnice lep čas treslo. Enega hotelskega gosta so hospitalizirali, potem ko je padel in se z glavo udaril v vrata.Razbite so številne izložbe trgovin, je mogoče videti na televizijskih posnetkih, medtem ko poročajo o več deset poškodovanih a zdi se, da brez hujših poškodb.Po navedbah tamkajšnjih oblasti ni nevarnosti cunamija.Fukušimo in druga območja na severovzhodu Japonske je marca 2011 stresel potres z magnitudo 9, ki mu je sledil še cunami. Umrlo je okoli 19.000 ljudi, v nuklearki v Fukušimi pa je zaradi pomanjkanja električne energije, ki bi gnala hladilni sistem, prišlo do stalitve sredice in izpusta radioaktivnosti v okolje.