Potres z magnitudo 7,4, izdano opozorilo pred cunamijem

Za nekatere dele ameriške zvezne države Aljaska so danes razglasili opozorilo pred cunamijem, potem ko je v morju pred obalo Aljaske ob 8.48 po srednjeevropskem času nastal potres z magnitudo 7,4, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil ameriški geološki inštitut (USGS).

Žarišče potresa je bilo po navedbah USGS 21 kilometrov od obale Aljaske na globini devet kilometrov. Poročil o morebitni škodi za zdaj ni. Nacionalni center za opozarjanje pred cunamiji je opozorilo izdal za južni del Aljaske in Aljaški polotok. Za druge dele ameriške in kanadske obale v Severni Ameriki stopnjo nevarnosti cunamija še ugotavljajo.

Marca 1964 jo je stresel potres z magnitudo 9,2

Aljaska je del potresno aktivnega tihomorskega ognjenega obroča. Marca 1964 jo je stresel potres z magnitudo 9,2. To je bil najmočnejši potres, ki so ga kadarkoli zabeležili v Severni Ameriki. Razdejal je mesto Anchorage in povzročil cunami v Aljaškem zalivu, na zahodni obali ZDA in Havajih. Umrlo je 250 ljudi.