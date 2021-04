Potres z magnitudo 6: Vse se je zamajalo

Pred obalo indonezijskega otoka Java so danes zabeležili potres z magnitudo 6. Žarišče potresa je bilo na globini 82 kilometrov in 45 kilometrov jugozahodno od mesta Malang na vzhodu otoka. Opozorila pred cunamijem niso izdali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Poročil o morebitni gmotni škodi ali žrtvah ni, a je tresenje tal prestrašilo prebivalce mesta Malang, v katerem živi nekaj milijonov ljudi. »Bil je dokaj močan in je trajal kar dolgo časa. Vse se je majalo,« je za AFP dejal eden od prebivalcev.Potresi so v Indoneziji pogosti, saj država leži na t. i. ognjenem obroču, kjer se stikajo velike tektonske plošče.Leta 2018 sta potres z magnitudo 7,5 in cunami, ki je sledil, v Paluju na otoku Sulavezi zahtevala več kot 4300 mrtvih ali pogrešanih. 26. decembra 2004 sta obalo Sumatre prizadela potres z magnitudo 9,1, ki mu je sledil cunami. V regiji je umrlo okoli 220.000 ljudi, samo v Indoneziji 170.000. Ta potres velja za eno od najbolj smrtonosnih naravnih nesreč v zgodovini.