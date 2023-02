Po potresu: slaba novica za slovenski par, ki je želel posvojiti dojenčico, najdeno v ruševinah

Kot smo poročali, so reševalci v sirskem mestu Jindayris izpod ruševin, ki jih je povzročil uničujoč potres, rešili novorojeno deklico. Rojena je bila takoj po potresu, njena mama pa je umrla kmalu po porodu. Prav tako so umrli njen oče ter bratje in sestre.

Potem ko je srbski portal Avaz objavil novico o tem, so se mu javili številni, ki so želeli posvojiti dojenčico, med njimi tudi Slovenca, ki ne moreta imeti svojih otrok. Dojenčico bi sprejeli tudi pari iz drugih balkanskih republik.

Zdaj pa omenjeni portal poroča, da je dojenčica dobila svoj dom. Posvojil jo je njen sorodnik – bratranec Salah al-Badran.

Zdravniki so deklico poimenovali Aja, kar v arabskem jeziku pomeni čudež ali božje darilo. Najdena je bila 10 ur po potresu, pod kupom betona, še vedno povezana s popkovino s svojo mamo Afro Abu Hadijo. Na žalost je hiša njene družine v kraju Janderis v Siriji uničena, prav tako hiša posvojitelja, ki s svojo enajstčlansko družino zdaj živi v šotoru.

Več kot 21.000 mrtvih

Število življenj, ki so jih terjali ponedeljkovi uničujoči potresi v Turčiji in Siriji, še naprej nezadržno narašča in je danes že preseglo 21.000. Reševalci bijejo bitko s časom, pri čemer jih ovira hud mraz. V Turčiji so izpod ruševin uspeli rešiti okoli 8000 ljudi, nekatere - skoraj po čudežu - tudi še to noč.

Med drugim so na jugu province Gaziantep kar 94 ur po potresu živega našli 17-letnika, ki je preživel tudi tako, da je pil lasten urin. V provinci Kahramanmaras so po 92 urah rešili mamo in hčerko, v mestu Hatay pa mamo in njenega le deset dni starega dojenčka.

V Turčiji so po besedah podpredsednika Fuata Otkaya sicer po zadnjih podatkih potrdili 17.674 smrtnih žrtev, v Siriji pa naj bi jih doslej našteli 3377. Ranjenih je bilo okoli 75.000 ljudi.

V Turčiji pri reševanju na terenu pomaga okoli 6500 ljudi iz 56 držav, še danes pričakujejo ekipe iz 19 držav. V Siriji pri iskanju morebitnih preživelih sodeluje okoli 3000 pripadnikov Belih čelad.

Pomoč na območje pošiljajo države iz vsega sveta. Med drugim je Svetovna banka Turčiji odobrila pomoč v višini 1,65 milijarde evrov.