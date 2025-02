Potres uničil eno najbolj znanih plaž na Santoriniju, otok zapustilo že 11 tisoč ljudi (VIDEO)

Grški otok Santorini, kjer se že več dni zapored tresejo tla, je v sredo zvečer stresel močnejši potres z magnitudo 5,2. Najmočnejši potresni sunek na območju v zadnjem času ni povzročil večje škode. Poročajo pa o tem, da je uničil znamenito Rdečo plažo.

Rdeča plaža, prepoznavna po svojem značilnem rdečem pesku in vulkanskih skalah, je zdaj zaprta za obiskovalce. Posnetki, ki so se pojavili na družbenih omrežjih, prikazujejo podore in skale, ki padajo s pečin.

Dostop do Rdeče plaže, ki je bil prej mogoč peš iz arheološkega najdišča Akrotiri, je zdaj mogoč izključno s čolnom.

V torek je območje blizu Santorinija stresel močan potres z magnitudo 5,0 po Richterjevi lestvici, kar je bil najmočnejši zabeležen potres na tem območju do zdaj.

(Oglejte si posnetek):

Župan Santorinija, Nikos Zorzos, je za Associated Press izjavil, da bi se seizmična aktivnost lahko nadaljevala več tednov, preden bi se razmere umirile. Strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko prišlo do še močnejšega potresa.

FOTO: Stringer Afp

Otok zapustilo več kot 11 tisoč ljudi

Zaradi vse večje zaskrbljenosti glede varnosti številni prebivalci in turisti zapuščajo Santorini s posebnimi leti in trajekti. Otok v Egejskem morju je zaradi potresov doslej zapustilo že več kot 11.000 ljudi, med njimi približno 7.000 s trajekti in 4.000 z letali.

Šole na Santoriniju in sosednjih otokih, vključno z Amorgosom, Iosom, Anafijem, Tinosom, Lerosom in Patmosom, so zaprte.

FOTO: -str Afp

Reševalne ekipe, med njimi grška enota za posebne odzive na nesreče, civilna zaščita in zračne reševalne enote, ostajajo v stanju visoke pripravljenosti.

Potresi se nadaljujejo, oblasti pa pozivajo prebivalce in obiskovalce, naj ostanejo previdni, saj se bojijo nadaljnjih motenj v prihodnjih dneh.