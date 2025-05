Potres jih je vrgel iz postelj, spremljali so ga nenavadni zvoki

V zgodnjih jutranjih urah, natančneje ob 4.52, je Dalmacijo stresel potres z magnitudo 3,0 po Richterjevi lestvici. Epicenter potresa je bil v Nacionalnem parku Paklenica, približno 26 kilometrov jugovzhodno od Gospića in 14 kilometrov severno od Pridrage.

Potres je bil plitek, saj je bil epicenter le tri kilometre pod površjem, zato so ga čutili prebivalci širšega zadarskega območja, vključno s kraji, kot so Seline, Starigrad, Posedarje, Ražanac, Radovin, Gornji Karin, Bibinje, Vir in Privlaka. Intenziteta potresa v epicentru je dosegla IV. stopnjo po Evropski makroseizmični lestvici (EMS), kar pomeni, da je bil potres občuten, vendar ni povzročil večje škode.

Plitki potresi, kot je bil ta, običajno povzročijo močnejše tresenje na površju, čeprav imajo relativno nizko magnitudo. Tako je bilo tudi tokrat, saj so mnogi prebivalci poročali o močnem tresenju, ki jih je prebudilo iz spanca, nekateri so ob tem slišali glasno brnenje in zvok, podoben gromu. »Streslo je, da sem skočila iz postelje,« je izkušnjo občanke delil portal 24sata. »Billo je, kot bi v daljavi grmelo, nenavaden zvok,« pa je dejala druga.