Potrdili prvi primer parazita, ki z živali preide na človeka: »Raste v človeku in se širi«

Multilokularni ehinokok so odkrili pri 67-letnem bolniku, ki je bil operiran na Kliniki za abdominalno in endokrino kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra Vojvodine, odkril pa ga je dr. Dušan Lalošević, ki je poudaril, da te bolezni v Srbiji doslej še ni bilo, čeprav je poznana že dolgo.

Možna celo smrt

»Za razliko od navadnega ehinokoka se ta v človeku razmnožuje in metastazira, torej se širi in spominja na rakasto tkivo. Po naravi je parazit. Bolezen poznajo v srednji in severni Evropi, pri nas pa je ni bilo in zato ga ni mogoče prepoznati,« je dejal.

Bolnikova bolezen je bila videti kot tumor na jetrih in če ga ne odstranimo pravočasno, so možni številni zapleti in celo smrt. Parazita prenaša lisica, poroča Nova.rs.

»Bolnik je iz okolice Sremske Mitrovice, obstaja pa sum na še en primer, prav tako v Sremu,« je dejal Lalošević.

Kot so pojasnili strokovnjaki, do okužbe pride, ko se parazit razvije v črevesju lisice in z iztrebki onesnaži okolje. To pomeni, da lahko vsaka nezadostno oprana zelenjava z vrta, kjer so ostali lisičji iztrebki, prenaša ta ehinokok.

»Prenosa s človeka na človeka ni. Druga možnost okužbe je uživanje termično nezadostno obdelanega mesa okužene divjadi,« pa je pojasnila dr. Maja Ružić.