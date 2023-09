Potrdili obstoj osme celine

Znanstvenikom je po 375 letih uspelo odkriti oziroma dokazati obstoj manjkajoče celine, ki je bila pred 500 milijoni let del prastarega super kontinenta. Sestavljali sta jo zahodna Antarktika in vzhodna Avstralija, o njenem obstoju pa so razpravljali že stari Rimljani.

Njen del so odkrili v 17. stoletju, a vse do letošnjega leta se geologi niso mogli zediniti, ali je takrat nizozemski poslovnež in morjeplovec res naletel na pogrešano celino, ki jo že več milijonov let prekriva ocean. Ko so geologi našega časa oznanili, da so odkrili povsem novo celino in jo poimenovali Zealandija, pa so z analizami prišli do spoznanja, da gre pravzaprav za del Terre Australis, ki se je pred približno 105 milijoni let začel oddaljevati od preostanka celine.

Gre za del Terre Australis, ki se je pred približno 105 milijoni let začel oddaljevati od preostanka celine. FOTO: Wikipedia

Včasih najbolj očitne stvari iščemo najdlje.

Kar dvakrat starejša

Zakaj, znanstveniki še ne razumejo povsem. Z oddaljevanjem je Zealandija tudi vedno bolj tonila, dokler ni južni Pacifik prekril kar 94 odstotkov njene površine.

Kot je dejal geolog Andy Tulloch, eden od raziskovalcev, ki so se več let ukvarjali z izginulim kontinentom, Zealandije tako dolgo niso našli, ker se je skrivala vsem na očeh. »Včasih najbolj očitne stvari iščemo najdlje,« je dejal v šali in pojasnil, da so z rojaki z Nove Zelandije ves čas hodili po tem skrivnostnem kontinentu, pa tega niso vedeli. Omenjena otoška država je namreč največji nadvodni del Zealandije, preostanek se skriva dva kilometra pod morsko gladino. Geologe je presenetilo tudi odkritje, da je celina kar dvakrat starejša, kot so mislili še pred nekaj leti, nastala naj bi namreč pred neverjetno milijardo let.