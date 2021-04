Potovanje po Evropi: Španci s posebnimi koridorji za cepljene

Kaj bo odločalo?

V naslednjih šestih tednih naj bi se meje številnih evropskih držav odprle za cepljene turiste, poročajo britanski mediji. Med tistimi, ki bodo junija na široko odprle svoja vrata za cepljene so Španija, Portugalska in Grčija, ki je že odpravila karanteno za državljane 30 držav, ki so že bili cepljeni ali imajo potrdilo o negativnem testu za Covid-19.Španski minister za turizemje celo dejal, da se državi dogovarjata za vzpostavitev posebnega koridorja za cepljene Britance, ki naj bi do sredine maja že prejeli covid potne liste. Niso pa cepljeni Britanci edini, ki jim bo Španija na široko odprla svoja vrata. Junija naj bi tako toplo medse sprejeli vse z zelenim digitalnim potrdilom. Na spletni strani SchengenVisaInfo še dodajajo, da potrdilo, ki je znano tudi kot cepilni potni list, ni pogoj za potovanje in da bo to potrdilo zgolj olajšalo potovanje po Evropi. Dodajajo še, da je vsaka država sama odgovorna za uveljavitev certifikata. Vprašanja, kdaj bo na voljo tudi Slovencem, smo naslovili na ministrstvo za javno upravo.Grčija bo vstop v državo dovolila turistom, ki so se pred potovanjem cepili, imajo potrdilo o negativnem testu ali potrdilo o protitelesih, pa poročajo na spletni strani Fodors in dodajajo, da Grčija svoja vrata za turiste odpira 14. maja.Kako pred vrhuncem turistične sezone odpraviti zaprtje meja in znova omogočiti varna potovanja po Evropi v zadnjih dneh na dolgo in široko razpravljajo tudi v Bruslju. Britnski mediji poročajo, da pogovori tečejo v tej smeri, da bo odločilno vlogo imela precepljenost posamezne države. V tem pogledu najbolje kaže turistom iz Velike Britanije in Izraela, ki so v tem pogledu med najbolj učinkovitimi.Peska, sonca in plaž niso željni le britanski turisti. Pete že pošteno srbijo tudi Slovence, ki se bodo ravno v teh dneh množično podali na praznični oddih v Hurgado, na Madeiro in Tenerife. Vodja konzularne službe na MZZ Andrej Šter je državljane opozoril, da je treba poznati razmere v državi, v katero potujemo. Preverti pa je dobro tudi, kakšni pogoji so za vrnitev v Slovenijo.