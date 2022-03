Potonila ladja s 1300 luksuznimi avtomobili, 200 milijonov evrov na dnu morja

V Atlantiku, 400 kilometrov od obale Azorov, je potonila tovorna ladja, ki je v Združene države Amerike prevažala najmanj 1300 luksuznih avtomobilov v skupni vrednosti med 200 in 340 milijoni evrov, med njimi porscheje, bentleyje in lamborghinije. Koliko vozil je bilo na krovu, ni znano, zato ni znana natančna vrednost tovora, mnogi evropski avtomobilski proizvajalci namreč niso želeli dati komentarja.

Felicity Ace je bila zadnjih 13 dni ladja duhov, prepuščena na milost in nemilost oceana, saj jo je 22-članska ekipa zapustila, potem ko je na krovu izbruhnil požar, ki ga nikakor niso mogli ukrotiti. Tovorno ladjo so sicer poskušali odvleči na varno, a jo je ogenj že preveč uničil, težave so povzročali tudi visoki valovi, in ko je v podpalubje začela vdirati voda, je bilo vsega konec.

200 milijonov evrov ali več je bil vreden tovor.

Proizvajalci avtomobilov so ameriškim prodajalcem in kupcem že obljubili, da bodo uničena vozila nadomestili v najkrajšem možnem času, medtem pa okoljevarstvenike bolj kot materialna škoda skrbi okoljska, saj je z ladjo potonilo 2000 ton goriva in prav toliko ton nafte. V trenutku, ko je začela Felicity Ace toniti, na gladini Atlantika menda ni bilo videti znakov večje katastrofe, opazili so manjši oljni madež in nekaj razbitin, a bo do nadaljnjega v bližini ostala portugalska vojaška ladja in spremljala dogajanje, da bi lahko ob morebitnem poslabšanju stanja čim hitreje ukrepali. Vzrok požara uradno še ni znan, oblasti sumijo, da so zagorele litijeve baterije v električnih avtomobilih, ki so bili prav tako na krovu 200 metrov dolge tovorne ladje.